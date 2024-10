Welt-Rheuma-Tag: Zu wenig Rheumatologen in MV Stand: 12.10.2024 14:20 Uhr Rheuma ist eine Autoimmunkrankheit. Patienten leiden oft an starken Schmerzen. Doch die richtige Hilfe zu bekommen ist schwierig. Bundesweit gibt es zu wenig Fachärzte. In MV sind zudem nur zwei Kliniken auf die Krankheit spezialisiert.

Es ist nicht nur eine Krankheit, die ältere Menschen betrifft. Auch Kinder und Jugendliche leiden häufig unter der Autoimmunkrankheit - es geht um Rheuma. In ganz Deutschland haben rund 1,8 Millionen Menschen rheumatische Erkrankungen. Ein großes Problem ist, dass Betroffene oftmals nicht auf schnelle Hilfe hoffen können. Es gibt zu wenig Rheumatologen und die Wartezeiten auf einen Termin sind zu lang.

Dr. Michaela Berndt ist Rheumatologin und leitende Oberärztin am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg. Sie sagt, dass es bundesweit aktuell 1.200 Experten in dem Gebiet gibt. Von denen sind 30 Prozent bereits über 60 Jahre alt. Gebraucht würden aber 2.100 Rheumatologen. Und das mache sich bemerkbar.

Nur zwei rheumatische Kliniken in MV

"Empfohlen wird eigentlich, dass sich ein Patient nach sechs Wochen bei einem Rheumatologen vorstellt, um die Diagnose zu sichern. Das ist utopisch", betont die Ärztin. Beim ambulanten Rheumatologen würden die Wartezeiten auf einen Termin zum Teil bis zu anderthalb Jahre betragen. Darüber hinaus gibt es in MV nur zwei rheumatologische Kliniken - neben Neubrandenburg noch in Rostock. Und die sind entsprechend voll.

Keine Patientenaufnahme in Sprechstunden

Auch in den regulären Sprechstunden können keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden, erklärt Berndt. "Wir sagen den Patienten, wenn sie sich quälen, dann bleibt wirklich nur die akutstationäre Aufnahme in unsere Abteilung, wo wir die Patienten diagnostizieren können, wo sie schnell von ihren Schmerzen befreit werden können."

Patientin: "Man kann nichts machen, jede Brührung tut weh."

Kerstin Rosenstädt aus Cölpin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist 2020 an Rheuma erkrankt. Damals war sie 46 Jahre alt und als Pflegedienstleitung in Burg Stargard voll berufstätig. Die Diagnose Gelenkentzündung mit Schuppenflechte war für sie ein Schock: "Im Winter kam der erste große Schub. Man kann nichts machen. Man kann nicht laufen, man kann nichts heben, man kann nichts anfassen, weil jede Berührung wehtut. Das war schon der große Hammer. Und dann fällt man eben in ein tiefes Loch." In ihrem Beruf kann sie seitdem nicht mehr arbeiten. Stress löst rheumatische Schübe aus.

Cortison und Betäubungsmittel als erste Lösung

Kerstin Rosenstädt konnte dennoch schnell geholfen werden. Sie hatte Glück zügig an einen Termin zu kommen. Zunächst hält sie es nur mit Cortison und Betäubungsmitteln aus. Sieben Medikamente probiert Kerstin Rosenstädt, bis sie etwas findet, das anschlägt. Mittlerweile nimmt sie ein neuartiges Medikament, das ihr eigenen Angaben zufolge gut hilft. Dabei handelt es sich um ein biotechnologisch hergestelltes Präparat, das den Entzündungsprozess hemmt.

Neuartige Medikamente sind Revolution

Diese sogenannten Biologika seien eine Revolution in der Therapie, so Rheumatologin Berndt. "Manche Patienten sagen in der Sprechstunde, ich glaube, ich habe gar kein Rheuma. Na und wenn das ein Patient sagt und sagt, er hat die Medikamente gut vertragen, das freut mich als Rheumatologin."

Richtige Ernährung und Sport auch wichtig

Neben der richtigen Medikamenteneinstellung spielt aber auch die Ernährung eine große Rolle. Auch Kerstin Rosenstädt achtet sehr darauf, was sie isst. Außerdem macht sie bei der Rheuma-Liga in Neubrandenburg Qigong und Yoga. "Regelmäßige Bewegung ist das A und O", betont sie. Dabei hat nicht nur das Sportliche einen positiven Effekt: "Diese supertolle Gemeinschaft hier in der Selbsthilfegruppe hat wirklich mich wieder aus diesem tiefen, tiefen Loch rausgeholt." Gemeinsam machen sie Ausflüge, es werde gelacht und erzählt und das auch über Themen fernab der Krankheit.

