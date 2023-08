Wegen Krankheit: MV-Grünenabgeordnete Shepley lässt Mandat ruhen Stand: 15.08.2023 10:45 Uhr Anne Shepley, stellvertretende Vorsitzende der bündnisgrünen Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern, zieht sich vorübergehend aus der Politik zurück. Hintergrund ist die medizinische Behandlung aufgrund einer Brustkrebserkrankung.

Die Landespolitikerin will ihre Mandate auf Landes- und Kreisebene in den kommenden Monaten auf Eis legen - bis zum erfolgreichen Abschluss ihrer Behandlung. "Die Diagnose Brustkrebs ist ein Schock, der deine Welt abrupt still stehen lässt", schildert die 44-Jährige in einer Mitteilung. Nach Gesprächen mit den behandelnden Ärzten sei sie aber zuversichtlich, die Krankheit zu besiegen.

Shepley sollte Fraktionsvorsitz übernehmen

"Meine Gesundheit steht nun im Fokus. Ich werde daher mit meiner politischen Arbeit pausieren bis zum erfolgreichen Abschluss der medizinischen Behandlung", teilt Shepley weiter mit. Bisher war geplant, dass die Politikerin im kommenden Jahr in der Mitte der Wahlperiode den Fraktionsvorsitz übernimmt - vom bisherigen Fraktionschef Terpe.

