NDR Sommerinterview: Fraktionschef der Grünen kritisiert "Klimakleber" Stand: 06.08.2023 12:00 Uhr

"Nicht hilfreich" nennt Harald Terpe die Aktionen der Protestbewegung "Letzte Generation" wie zuletzt in Stralsund. Wer protestiert, der müsse sich an Gesetze halten, so der Fraktionschef der Grünen im Landtag.

Im NDR Sommerinterview sagte Terpe, die Protestaktionen trügen dazu bei, den gesamten Klimaschutz zu skandalisieren. "Weil die letzte Generation an der Grenze zur Rechtsverletzung agiert, bringt das genau das Gegenteil hervor was sich die letzte Generation wünscht, nämlich die Bevölkerung aufzurütteln". Terpe forderte die Gruppe auf, mehr auf gewaltfreie Proteste zu setzten.

Politik muss Hausaufgaben machen

Im NDR Sommerinterview blickt der Grünen-Fraktionschef kritisch auf die Arbeit der Ampel-Koalition in Berlin. Die Grünen hätten sich auf die Zusagen im Koalitionsvertrag verlassen - letztlich habe sich die Bundesregierung aber am Heizungsgesetz zerrissen und zerstritten gezeigt. Nun müsse das Gesetz im Herbst unter Dach und Fach - bis dahin müsse die Politik Hausaufgaben machen. "Wir müssen erklären. Wir müssen uns auch mit Falschinterpretationen und Skandalisierungen auseinandersetzen, die ja auch dazu geführt haben, dass das Projekt [Das Heizungsgesetz, Anm. der Red.] so schlecht dasteht".

AUDIO: Spezial Sommerinterview mit Dr. Harald Terpe (Bündnis90/Die Grünen) (19 Min) Spezial Sommerinterview mit Dr. Harald Terpe (Bündnis90/Die Grünen) (19 Min)

Gespräche über umstrittenes LNG-Terminal

Intensive Diskussionen haben die Landes-Grünen offenbar auch mit dem grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck über das umstrittene LNG-Terminal auf Rügen geführt. Die Bundesregierung will es, die Landespolitiker wollen es nicht. Auch in einem persönlichen Gespräch habe sich Habeck nicht überzeugen lassen, so Terpe. Deshalb hätte sich die grüne Fraktion letztlich den Forderungen der Landesregierung, z.B. nach Darlegung der Bedarfsplanung, angeschlossen.

Rücktrittsforderungen an Pegel bekräftigt

Mit Blick auf verschwundene Akten der umstrittenen Klimaschutzstiftung hat Terpe erneut den Rücktritt von Innenminister Christian Pegel gefordert. Terpe sagte: "Grundsätzlich bleiben wir dabei, dass Minister Pegel sich die Frage stellen kann, ob er so weiter agieren kann. Es geht ja um seine Glaubwürdigkeit und nicht um meine". Terpe sagte weiter, Pegel habe gegen die Landesverfassung von Mecklenburg-Vorpommern verstoßen. Der Innenminister habe zwar vor dem Landtag eine Erklärung abgegeben. Diese sei aber nicht vollständig gewesen.

