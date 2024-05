Stand: 18.05.2024 18:50 Uhr Wasserspringen: Rostockerin holt Gold und Quali für Olympia

Jette Müller hat bei den Deutschen Meisterschaften im Wasserspringen in Berlin Gold gewonnen. Schon im Halbfinale führte Müller vom WSC Rostock das Tableau an und überzeugte dann auch im Finale. Im Kunstspringen vom Dreimeterbrett qualifizierte sie sich damit auch für die Olympischen Spiele in Paris. Auf dem zweiten Platz landete Saskia Oettinghaus aus Dresden, Dritte wurde Lena Hentschel aus Berlin. Gemeinsam mit Hentschel wird Müller morgen noch im Synchronspringen vom Dreimeterbrett antreten.

