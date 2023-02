Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Viele Kitas betroffen Stand: 20.02.2023 20:00 Uhr Am Dienstag (21. Februar) werden fast alle städtischen Schweriner Kitas bestreikt. Auch Beschäftigte von Ämtern und Gemeinden in Rostock sowie den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim werden die Arbeit niederlegen.

von Philipp Nöhr

Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt kommt es in Westmecklenburg und Rostock zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst. So hat die Gewerkschaft ver.di in Schwerin sowie in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg Beschäftigte im öffentlichen Dienst dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auch in Rostock werden Warnstreiks in der Stadtverwaltung, beim Zoll und bei der Bundeswehr erwartet. Daher kann es etwa in Jobcentern und beim Rostocker Sozialamt zu Einschränkungen und Terminausfällen kommen.

Kitas in Schwerin besonders vom Warnstreik betroffen

Der Warnstreik betrifft neben Ämtern, Gemeinden und Stadtwerken insbesondere auch die Kindertagesstätten in Schwerin: 24 der 25 städtischen Kitas und einer von fünf Horten werden bestreikt. Die städtischen Kitas in kommunaler Trägerschaft betreibt in Schwerin die Kita gGmbH. Laut Geschäftsführerin Anke Preuß betreut die Kita gGmbH insgesamt rund 2.800 Kinder, rund 1.800 Kinder und ihre Eltern werden vom Streik betroffen sein. Wie Preuß dem NDR mitteilt, sei während des Streiks am Dienstag keine Notbetreuung vorgesehen. Als Ansprechpartner hätten die Eltern nur die jeweilige Einrichtung. Kitas in privater Trägerschaft - wie beispielsweise vom Deutschen Roten Kreuz oder der AWO - sind nicht vom Streik betroffen.

Mehr als 400 Streikende in Schwerin erwartet

Die Schweriner ver.di-Bezirksgeschäftsführerin Diana Markiwitz rechnet für Dienstag mit einer hohen Streikbereitschaft: Zwischen 400 und 500 streikende Beschäftigte aus Schwerin sowie Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg erwartet sie für die Kundgebung auf dem Schweriner Marktplatz.

Durch die hohe Streikbereitschaft könne es laut Markiwitz bei den Stadtwerken, aber auch in Ämtern und Gemeinden zu Störungen im Service kommen. "Wir wollen mit dem Warnstreik ein Signal setzen, was eine lange und nicht zielführende Tarifrunde im öffentlichen Dienst bedeuten kann", so die Bezirksgeschäftsführerin.

10,5 Prozent mehr Gehalt gefordert

Zum Streik aufgerufen hat neben ver.di auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ver.di fordert von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Man brauche solch hohe Lohnsteigerungen, so die Gewerkschaften, um die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten zu kompensieren.

Kommunaler Arbeitgeberverband: "Realitätsfern"

Der kommunale Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern bezeichnete Ende Januar diese Forderungen jedoch als „realitätsfern“. Denn die Kommunen und ihre Unternehmen seien selbst unmittelbar von der hohen Inflation betroffen. Die geforderten Lohnsteigerungen würden den kommunalen Arbeitgebern in Mecklenburg-Vorpommern rund 200 Millionen Euro mehr im Jahr kosten.

Auch die Geschäftsführerin der Kita gGmbH, Anke Preuß, hält die Forderungen nicht für angemessen, da im vergangenen Sommer unter anderem 130 Euro mehr Monatslohn für Erzieherinnen und Erzieher ausgehandelt worden seien. Die Tarifverhandlungen werden am 22. und 23. Februar in Potsdam fortgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.02.2023 | 18:00 Uhr