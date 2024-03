Warnstreik im ÖPNV und Klimademos in MV Stand: 01.03.2024 12:40 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zum Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. Vielerorts stehen Busse und Bahnen still. In einigen Städten wird es aufgrund von Klimademos zusätzlich eng.

In Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich heute Beschäftigte des ÖPNV am bundesweiten Warnstreik von ver.di. Das betrifft Nahverkehrsbetriebe in nahezu allen Landesteilen. In einigen Regionen gibt es Notfallpläne. Ausnahmen bestehen zudem bei den Neubrandenburger Verkehrsbetrieben und in Schwerin. In der Landeshauptstadt existiert ein eigener Tarfivertrag. Hier wird aber die zentrale Streikkundgebung stattfinden. Zudem ist die Übergabe einer Petition geplant.

Schüler betroffen - Kritik vom Elternrat

Der Streik dauert noch bis 0 Uhr in der Nacht. Weil auch die Schulbusse betroffen sind, werfen der Landeselternrat und mehrere regionale Elternräte den Akteuren Verantwortungslosigkeit vor. "Mit diesem Streiktag fehlen im Jahr 2024, nach gerade mal zwei Monaten, bereits sechs Schultage", kritisierten die Elternräte. Der Streik hätte aus ihrer Sicht besser in den Winterferien stattgefunden.

Klimaprotest auf MVs Straßen

Der Streik im Nahverkehr findet auch hierzulande in Kooperation mit "Fridays for Future" statt. Unter dem Motto #Wirfahrenzusammen sind Demonstartionen in Schwerin, Wismar und Rostock angekündigt.

