Stand: 27.09.2023 11:15 Uhr Warin: Polizisten retten verunglückten Angler im Glammsee

Bei Warin im Kreis Nordwestmecklenburg haben zwei Polizisten einem verunglückten Angler womöglich das Leben gerettet. Der 65-Jährige war am Montagabend im Dunkeln in voller Montur aus seinem Boot in den Glammsee gestürzt. Eine Passantin hat seine Hilfeschreie gehört und die Polizei alarmiert. Schon kurz darauf legten zwei Beamte ihre Ausrüstung am Ufer ab und schwammen zu dem rund 200 Meter entfernten Mann. Es gelang ihnen, den hilflosen Angler zurück in sein Boot zu bugsieren. Stark unterkühlt wurde er Rettungskräften übergeben, die ihn umgehend in eine Klinik brachten. Dort wurde er versorgt und nach Hause ins Bett geschickt.

