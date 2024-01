Stand: 09.01.2024 06:55 Uhr Waren an der Müritz: Auftakt der Ehrenamtsmessen 2024

Der Auftakt der Ehrenamtsmessen wird in diesem Jahr in Waren an der Müritz stattfinden. Der Bürgersaal ist am 2. März Schauplatz der ersten von fünf Messen, die das DRK 2024 ausrichtet. Weitere Austragungsorte sind Rostock, Wismar, Greifswald und Ludwigslust. Die Messen finden zum 17. Mal statt und dienen der Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. Wie die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt in Neustrelitz mitteilt, ist die Zahl der Vereine in Mecklenburg-Vorpommern rückläufig. Waren es vor zehn Jahren noch knapp 13.000 sind es jetzt rund fünf Prozent weniger.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.01.2024 | 09:30 Uhr