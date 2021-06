Waldbrand bei Wöbbelin: Feuerwehr hat Lage unter Kontrolle Stand: 19.06.2021 08:59 Uhr Bei Wöbbelin im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist es zum ersten größeren Waldbrand des Jahres gekommen. Das Feuer zwischen dem Ort und der A 14 hat sich seit Freitagabend auf eine Fläche von 300 Mal 300 Metern ausgebreitet.

Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Nach Feuerwehrangaben ist der Brand in dem munitionsbelasteten Gebiet aber unter Kontrolle. In den Wald selbst können die Einsatzkräfte nicht, aber sie fahren mit sechs Feuerwehren auf Waldwegen um das betroffene Waldstück herum und wässern dort die Erde, damit sich das Feuer nicht ausbreitet. Zudem wurden Waldwege und Brandschneisen wieder freigeschlagen, sofern sie zugewachsen waren.

Da der Wind aktuell aus Süden weht, riecht man den Rauch bis nach Wismar. Anwohner in und um Wöbbelin wurden gebeten, wegen des Rauchs Fenster und Türen zu schließen. Die A14 wurde zwischen dem Kreuz Schwerin und Ludwigslust in beide Richtungen gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar.

Weiteres Feuer in Raduhn

Am Freitagabend hatte es im selben Landkreis ein weiteres Feuer gegeben: In Raduhn südlich von Crivitz. Anwohner hatten Explosionen gehört, kurz darauf stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Dort lagerte Pyrotechnik, die sich laut Polizei wahrscheinlich selbst entzündet hat. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von 250.000 Euro.

Weitere Informationen Feuerwehren im Land rüsten auf im Kampf gegen Waldbrände Die Feuerwehren in MV bekommen elf neue Tanklöschfahrzeuge, die speziell für Waldbrände ausgerüstet sind. mehr

Hohe Waldbrandgefahr im Land

Wegen des fehlenden Regens war die Waldbrandgefahr überall im Land bereits gestiegen. Im Osten des Landkreises Ludwigslust- Parchim gilt Waldbrandstufe vier, im Rest Mecklenburg-Vorpommerns Stufe drei, das bedeutet höchste Alarmbereitschaft für die Forstämter.