Waldbrand bei Altentreptow: Zwei verletzte Feuerwehrmänner Stand: 15.05.2024 06:21 Uhr Am Dienstagnachmittag ist in einem Wald nordöstlich von Altentreptow ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Waldbrand löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr erhielt die Polizei in Neubrandenburg den Hinweis auf einen Brand zwischen Wodarg und Kölln, zwei kleinere Gemeinden gut zehn Kilometer nordöstlich von Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte). Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten aus und entdeckten ein Feuer - tatsächlich aber in einem Waldstück weit östlich von Kölln, das zur Gemeinde Spantekow gehört.

15.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

63 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Altentreptow, Werder/Kölln und Grapzow fingen an, den Brand zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Dabei haben sich laut Polizei zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Sie sind jedoch weiter einsatzfähig gewesen. Das Feuer konnte gelöscht werden. Nach Angaben des Revierförsters der Landesforst sind in dem Waldstück etwa 1.000 Quadratmeter Unterholz abgebrannt und es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Kripo vermutet Brandstiftung

Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Brandursache und geht nach aktuellem Erkenntnisstand von Brandstiftung aus. Die Ermittler suchen Zeugen.

Hohe Waldbrandgefahr: Verbot von offenem Feuer

In mehreren Regionen Mecklenburg-Vorpommerns ist die Waldbrandgefahr aktuell sehr hoch. So hat das Forstamt Mirow im Süden des Landkreises bereits die höchste Gefahrenstufe ausgerufen: Stufe 5. Die Forstämter Torgelow und Radelübbe im äußersten Osten und Westen des Landes befinden sich auf Stufe 4. In den Abschnitten mit erhöhtem Brandrisiko sind offenes Feuer und Glut, sowie alles andere, was zu einem Brand führen könnte, im Wald verboten. Wie real die Gefahr ist, verdeutlicht das Feuer am Dienstag: im Bereich der abgebrannten 1.000 Quadratmeter herrscht lediglich die Gefahrenstufe 3 von 5.

