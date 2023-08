Stand: 13.08.2023 08:09 Uhr Vorpommern-Greifswald: Unerlaubte Einreisen aus Polen zugenommen

Die Zahl der unerlaubten Einreisen aus Polen in den Landkreis Vorpommern-Greifswald steigt wieder. Wie die Bundespolizei mitteilt, sind im ersten Halbjahr dieses Jahres an der deutsch-polnischen Grenze zwischen Pomellen bis zur Insel Usedom knapp 500 Menschen gefasst worden. Das seien doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahres. Viele kämen über die sogenannte Belarus-Route und stammten aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan, Georgien und der Republik Moldau. Die meisten von ihnen stellen in Deutschland einen Asylantrag.

