Vorfrühling in MV: Viel Sonne und bis zu 16 Grad Stand: 21.02.2021 12:19 Uhr Hoch "Ilonka" sorgt für ausgiebigen Sonnenschein in Mecklenburg-Vorpommern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad.

Etwas frischer bleibt es auf Hiddensee, Rügen und Usedom mit zehn bis zwölf Grad. Abgesehen von ein paar dünnen Schleierwolken bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern den ganzen Tag über sonnig und trocken. Uwe Ulbrich vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee erwartet am Sonntag insgesamt neun Stunden Sonnenschein. Es weht meist schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. In der Nacht gehen die Temperaturen dann deutlich zurück auf bis zu null Grad. Örtlich ist Bodenfrost möglich.

Frühlingshaftes Wetter lockt Menschen nach draußen

Das warme und sonnige Wetter zieht viele Ausflügler an die Seen, in Wälder und an die Küsten von Mecklenburg-Vorpommern. Für die Polizei bedeutet das vor allem eins - mehr Arbeit. Beamte kontrollieren zum Beispiel in Boltenhagen und an den Zufahrten zur Insel Usedom, ob Abstände eingehalten werden und ob auch wirklich nur Menschen kommen, die das auch dürfen. Durch die hohen Infektionszahlen im Landkreis Vorpommern-Greifswald zählt Usedom zum Hochrisikogebiet - Tagesausflügler aus anderen Kreisen dürfen deshalb nicht in die Region und auch nicht auf die Insel fahren.

