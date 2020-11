Vollrathsruhe: Schwerer Unfall nach Verfolgungsjagd

Stand: 02.11.2020 06:45 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wollte die Polizei einen 40-jährigen Autofahrer in Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kontrollieren. Der flüchtete - in Vollrathsruhe überschlug sich das Auto. Die Beifahrerin starb.