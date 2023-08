Stand: 15.08.2023 12:58 Uhr Vogelgrippe: Riemser Forscher bilden internationale Expertengruppe

Die Vogelgrippe hat sich zu einer Panzootie entwickelt, zu einer Pandemie bei Tieren. Außer in der Antarktis und Australien ist die Seuche weltweit verbreitet. Deshalb ist unter Koordination des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eine internationale Expertengruppe ins Leben gerufen worden. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie sich das Virus so gut an die verschiedensten Wildvogelarten angepasst und den Sprung zu den Säugetieren geschafft hat. So soll die Ausbreitung verhindert und bekämpft werden. Martin Beer vom Loeffler-Institut koordiniert die Gruppe, an der zehn Experten aus mehreren Forschungsinstituten mitwirken.

