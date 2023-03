Vogelgrippe: 17.000 Puten in Mastbetrieb getötet Stand: 10.03.2023 17:25 Uhr In einem großen Putenmastbetrieb im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Geflügelpest ausgebrochen. Rund 17.000 Tiere mussten getötet werden, teilte der Landkreis mit.

Der Betrieb befindet sich in der Gemeinde Matzlow-Garwitz. Wie der Erreger dorthin gelangte, sei bislang unklar. Ein zweiter Bestand des Unternehmens mit 20.000 Tieren, ebenfalls in der Gemeinde gelegen, sei vorsorglich gesperrt worden. Dort gebe es bisher aber keine Auffälligkeiten. Um den betroffenen Betrieb seien ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern verfügt worden.

Fast 70 Ausbrüche seit Oktober 2022

In Mecklenburg-Vorpommern gab es laut Agrarministerium von Anfang Oktober 2022 bis Mitte Februar 66 Ausbrüche der für die Tiere hochansteckenden und tödlichen Geflügelpest in Haltungen. Vor allem kleinere Haltungen waren dabei betroffen, der jetzige Fall ragt heraus. Mehr als 12.000 Tiere mussten in dem Zeitraum getötet werden. Nachdem es nach dem 16. Februar noch einen Ausbruch in einer Kleinsthaltung gab, handelt es sich nun laut Ministerium um den 68. Ausbruch in einem Stall in Mecklenburg-Vorpommern seit Oktober 2022.

