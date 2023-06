Vier Festnahmen nach Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow Stand: 27.06.2023 11:40 Uhr Nach dem Konsum von Ecstasy-Pillen lagen zwei Mädchen tagelang in der Neubrandenburger Klinik - eines ist nun verstorben. Die Polizei hat mehrere Verdächtige ermittelt. Eine weitere Jugendliche befinde sich in kritischem Zustand.

Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 13-Jährigen aus Altentreptow hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen. Die Männer im Alter von 16 bis 37 Jahren aus der Region Neubrandenburg sollen das "Blue Punisher"-Ecstasy in den Umlauf gebracht haben, an deren Einnahme das Mädchen offenbar gestorben ist. Die blauen Tabletten mit einem Totenkopf drauf haben einen sehr hohen Wirkstoffgehalt, wodurch der Konsum schnell lebensbedrohlich sein kann.

Darum ist "Blue Punisher" Ecstasy besonders gefährlich Die leuchtend blauen Ecstasy-Pillen tragen das Logo des Marvel-Comic-Antihelden "The Punisher".

Sie sollen bis zu dreimal so stark sein wie "normale" Ecstasy-Tabletten.

Das heißt, sie enthalten bis zu 300 Milligramm des synthetischen Wirkstoffes 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA).

Bei Überdosierung steigt die Körpertemperatur und Halluzinationen können auftreten. Je nach individueller körperlicher und psychischer Verfassung kann die Einnahme lebensbedrohlich sein.

Polizei warnt vor "Blue Punisher"

Mittlerweile ist auch bekannt geworden, dass es weitere Fälle gibt: So wurde in Neubrandenburg eine 14-Jährige in sehr schlechtem Zustand auf dem Gehweg gefunden und auch in Malchin soll ein Mädchen die "Blue Punisher"-Pille genommen haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Tabletten im Großraum Neubrandenburg verbreitet werden und warnt daher "vor jeglicher Einnahme von Betäubungsmitteln, insbesondere aber vor der gefährlichen 'Blue Punisher'-Pille". Diese Tabletten hätten eine sehr hohe Dosis MDMA. Schon die Einnahme einer Pille oder auch nur einer halben Pille könnte lebensbedrohlich sein.

Anderes Mädchen erholt sich langsam

Laut Polizei hatte das verstorbene Mädchen zusammen mit einer 15-jährigen Freundin wahrscheinlich in der vergangenen Woche Ecstasy "mit extrem hohem Wirkstoffgehalt" genommen. Beide befanden sich danach in Lebensgefahr und wurden im Klinikum Neubrandenburg behandelt. Die 13-Jährige sei am Montag gestorben, die 15-Jährige "auf dem Weg der Besserung", so die Polizei.

