Viele Schüler in MV müssen zu Hause lernen Stand: 14.12.2020 06:17 Uhr Das Coronavirus zwingt Tausende Schüler in Mecklenburg-Vorpommern, von heute an ihren Schulstoff zu Hause zu lernen. Weitere Einschränkungen kommen im Wochenverlauf hinzu.

Für viele Schüler in Mecklenburg-Vorpommern gelten von heute an verschärfte Corona-Regeln. Sie müssen zu Hause bleiben und werden per Homeschooling unterrichtet. Das gilt für alle Schüler ab der siebten Klasse - es sei denn, sie gehen im Landkreis oder in der Stadt Rostock zur Schule, weil diese bislang weniger als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche haben. Alle anderen bekommen Aufgaben zur Erledigung zu Hause gestellt. Lehrer müssen von heute an außerdem eine Maske im Unterricht tragen.

Landeselternrat: Große Herausforderung

Für alle anderen Schüler im Land fällt am Mittwoch die Präsenzpflicht. Dann können auch sie zu Hause bleiben, müssen es aber nicht. Der Landeselternrat begrüßte grundsätzlich, dass der Präsenzunterricht nicht völlig gestrichen wurde, sieht aber großer Herausforderung für die Schüler, die zu Hause bleiben, weil sie dort nicht gleichwertig lernen könnten.

Weitere Informationen Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab 16. Dezember Bereits von Mittwoch an bis zum 10. Januar wird das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend heruntergefahren. mehr

Leih-Laptops häufig nicht verfügbar

Erschwerend kommt hinzu, dass längst nicht überall die angekündigten Leih-Laptops für bedürftige Schüler vorhanden sind. So erwartet der Landkreis Ludwigslust-Parchim die Lieferung seiner knapp 1.050 bestellten Geräte im ersten Quartal 2021, wie ein Sprecher sagte. Die Landkreise sind für Gymnasien und Berufsschulen zuständig, Städte und Gemeinden für Grund- und Regionale Schulen.

Auch eine große Schweriner Schule schrieb in einem Elternbrief, dass noch keine mobilen Endgeräte zur Ausleihe zur Verfügung stünden. In Rostock sind die Geräte nach Angaben der Pressestelle der Stadt ebenfalls noch nicht da. Das Bildungsministerium hat allen Schulen die zentrale Internet-Lernplattform "itslearning" zur Verfügung gestellt. Darüber können die Lehrer ihren Schülern Aufgaben erteilen und es können auch schriftlich Rückfragen gestellt werden.

Kitas: Schwesig appelliert, Kinder zu Hause zu betreuen

Die Kitas in Mecklenburg-Vorpommern bleiben zwar geöffnet, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appellierte aber an Eltern ihre Kinder ab Mittwoch zu Hause zu lassen, wenn dies möglich sei.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: 140 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein In Deutschland sind innerhalb eines Tages 16.362 Neuinfektionen gemeldet worden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.12.2020 | 06:10 Uhr