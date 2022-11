Verzögerungen beim Solar-Programm in MV Stand: 01.11.2022 15:25 Uhr Das von der rot-roten Koalition in Mecklenburg-Vorpommern angekündigte Förderprogramm für Mini-Solaranlagen verzögert sich. Umweltminister Till Backhaus (SPD) hatte die Hilfen ursprünglich für Oktober zugesagt.

Sie sollen ein Beitrag des Landes gegen steigende Energiekosten sein: kleine Solaranlagen auf Balkons, mit denen Bürger selbst Energie erzeugen und so ihre Stromrechnung verringern. Mit 500 Euro will Backhaus den Kauf fördern - insgesamt hält das Land zehn Millionen Euro dafür bereit. Das Programm hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bereits Ende März in Aussicht gestellt.

Details der Förderbedingungen müssen geklärt werden

Noch Ende August sagte ihr Umweltminister zu, die Förderung komme im Oktober. Der Termin ist geplatzt. Jetzt heißt es aus dem Ministerium, die Förderung solle "zeitnah" verkündet werden. Ein Datum steht nicht fest, offenbar müssen noch Details der Förderbedingungen geklärt werden. Backhaus hatte noch vor zehn Wochen erklärt, der Bedarf sei groß, im Ministerium würden die Telefone nicht mehr stillstehen.

