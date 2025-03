"Open Ship": Versorgungsschiff der Marine zu Gast in Wismar Stand: 22.03.2025 07:26 Uhr In Wismar hat für dieses Wochenende ein Schiff der Bundesmarine festgemacht. Jeweils Sonnabend und Sonntag lädt das Versorgungsschiff am Kreuzfahrtanleger zum "Open Ship".

Der Tender A516 "Donau" liegt am Wochenende im Wismarer Hafen. Am Liegeplatz 17, wo sonst die Kreuzfahrtschiffe festmachen, kann das Versorgungsschiff der Bundesmarine besichtigt werden. Am Sonnabend können Interessierte den Tender von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16 Uhr besichtigen. Daneben informiert die Bundeswehr über Jobperspektiven und Karrieremöglichkeiten.

Als Versorgungsschiff für die NATO im Einsatz

Der Heimathafen des Versorgungsschiffes ist Kiel. Der zum Unterstützungsgeschwader gehörende Versorger war im vergangenen Jahr sechs Monate lang für die NATO an der russischen Grenze im Einsatz. Der Tender war damit gleichzeitig Bestandteil der "Very High Readiness Joint Task Force Maritime" für den Bereich Nord- und Ostsee. Zuletzt konnte die "Donau" zusammen mit anderen Versorgungsschiffen auch in Stralsund besichtigt werden.

