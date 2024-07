Stand: 12.07.2024 17:19 Uhr Tender "Donau" kehrt nach NATO-Einsatz nach Kiel zurück

Am Freitag ist der Tender "Donau" wieder in seinem Heimathafen in Kiel eingelaufen. Begrüßt wurde das Versorgungsschiff am Marinestützpunkt Kiel-Wik von Familie und Freunden. Sechseinhalb Monate war der Tender im Einsatz der NATO unterwegs. 30.000 Kilometer hat er zurückgelegt und dabei mehr als 35 Weltkriegsminen und -torpedos aufgespürt und entschärft. Der Einsatz führte die Soldatinnen und Soldaten an die russische Grenze und bis an die Färöer Inseln. Dank der umfangreichen Vorbereitung konnte die Besatzung laut Kommandant alle kritische Situationen gut meistern. In der kommenden Woche übergibt sie alle Aufgaben an das Schwesterschiff "Werra".

