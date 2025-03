Stand: 07.03.2025 16:05 Uhr Stralsund: Versorgungsschiffe der Bundeswehr machen im Hafen fest

Am Wochenende können drei Schiffe der Bundesmarine in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) bewundert werden. Die drei 100 Meter langen Versorgungsschiffe, auch Tender genannt, tragen die Namen Werra, Mosel und Donau. Nach Angaben der Bundeswehr sind sie derzeit drei Wochen lang für die Einsatzausbildung auf der Ostsee unterwegs. Das Anlegen in Stralsund diene der Entspannung der Mannschaft und auch dazu, die Marinetechnikschule Parow im Landkreis Vorpommern-Rügen zu unterstützen, sagt der Kommandant Nicolaus Berghammer. Die dort ausgebildeten Soldatinnen und Soldaten könnten auf den Tendern praktische Erfahrung als Decksmeister sammeln, so die Bundeswehr weiter. Die Boote liegen das Wochenende über im Stralsunder Hafen. Am Sonnabend und Sonntag kann ein Tender, nämlich die Donau von 13-17 Uhr besichtigt werden. Kommenden Montag legen die Besatzungungen wieder ab und trainieren auf der Ostsee weiter.

