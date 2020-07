Stand: 21.07.2020 18:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Usedom: Vermisster Fischer tot gefunden

Drei Tage nach seinem Verschwinden ist ein Usedomer Fischer tot geborgen worden. Die Besatzung eines Polizeibootes fand den 52-jährigen Mann am Dienstagnachmittag im Wasser treibend rund 300 Meter südlich der Marina des Dorfes Warthe, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Sonnabend in sein Boot gestiegen, um zum Fischen zu fahren. Die Polizei geht davon aus, dass der 52-Jährige aus Ückeritz über Bord gegangen ist. Ein Nachbar hatte sein leeres Boot kurz nach 22 Uhr auf dem Wasser gesichtet. Das Boot sei draußen im Kreis gefahren, berichtete der Nachbar NDR 1 Radio MV. Zusammen mit einem weiteren Mann sei er in seinem eigenen Boot losgefahren, habe den Motor abgestellt und das leere Boot in den Hafen geschleppt. Danach hätten sie die Polizei alarmiert.

Zwei Tage fieberhafter Suche

Bereits in der Nacht zum Sonntag begann eine umfangreiche, fieberhafte Suche, an der Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger (DGzRS) beteiligt waren. Mit Booten und Hubschraubern wurden das Wasser und die Schilfgürtel abgesucht. Zum Einsatz kamen Taucher und ein Leichenspürhund. Mit einem Sonargerät wurde der Grund, mit einer Wärmebildkamera vor allem das Ufer abgesucht. Als bis Montagabend der vermisste Mann nicht gefunden werden konnte, wurde die Suche vorübergehend eingestellt.

Trübes Wasser drei Meter tief

Das Achterwasser ist eine Hinterland-Lagune des Peenestromes, der vom Festland bei Anklam nach Norden Richtung Wolgast zur Ostsee fließt. Es umfasst eine Wasserfläche von rund 80 Quadratkilometern. Das Wasser ist in der Regel rund drei Meter tief, aber sehr trübe. Das habe die Suche erschwert, wie ein Polizeisprecher erklärte.



