Stand: 17.04.2024 06:39 Uhr Usedom: Eröffnung der Gedenkstätte Karlshagen

In Karlshagen auf Usedom wird heute eine Erinnerungsstätte für die Opfer des KZ-Arbeitslagers Karlshagen II eröffnet. In dem Arbeitslager arbeiteten von 1943 an mehr als 600 Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen an dem Aufbau einer Serienproduktion für die NS-Waffe V2. Für die neue Erinnerungsstätte wurden im Karlhagener Wald Tafeln mit Informationen zu dem Einsatz der KZ-Häftlinge sowie Namen und Lebensdaten aufgestellt. Die Gedenkstätte ist in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Cottbus und Karlshagener Schülern entstanden.

