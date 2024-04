Neubrandenburg: Zwei Jugendliche wegen Mordes vor Gericht Stand: 30.04.2024 06:13 Uhr Die junge Frau, die Ende vorigen Jahres in Pasewalk gefunden wurde, soll Opfer eines Mordes geworden sein. Nun stehen zwei Mitbewohner vor dem Landgericht Neubrandenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Heimtücke vor.

Nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau Ende vergangenen Jahres in Pasewalk stehen nun ein 20-Jähriger und eine 19-Jährige vor Gericht. Am Vormittag startet der Prozess gegen die beiden Deutschen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Mord vor. Sie sollen heimtückisch vorgegangen sein und die ahnungslose 18-Jährige aus unbekannten Gründen zu einer Gartenanlage gelockt haben.

Massive Verletzungen führten zum Tod

Die Angeklagte soll zunächst einen Stein auf den Hinterkopf des Opfers geworfen haben. Der Angeklagte habe der jungen Frau dann mit einem mitgebrachten Messer mehr als 70 Mal in den Brustkorb gestochen. Auch die Angeklagte habe auf das Opfer eingestochen und es geschnitten. Als die Angeklagten anschließend festgestellt hätten, dass das Opfer noch nicht tot sei, hätten sie das Opfer gewürgt.

Täter und Opfer kannten sich

Alle drei wohnten in einer Pasewalker Behinderteneinrichtung. Der Angeklagte soll im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben, die Angeklagte sei dagegen voll schuldfähig, hieß es. Die 18-Jährige war seit dem Abend des 6. Dezembers 2023 vermisst und einen Tag später gefunden worden. Wegen der massiven Verletzungen gingen die Ermittler früh von einem Gewaltverbrechen aus.

Urteil Mitte Mai

Gegen die nun Angeklagten war bereits am Tag nach dem Fund der Leiche Haftbefehl erlassen worden. Die beiden sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der Fall hatte tagelang für Schlagzeilen gesorgt. Am Tatort wurden nach Bekanntwerden des Falls Kerzen, Blumen und Stofftiere niedergelegt. Zunächst sind vier Verhandlungstermine angesetzt. Demnach könnte Mitte Mai ein Urteil ergehen.

