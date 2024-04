Stand: 17.04.2024 16:52 Uhr Karlshagen: Eröffnung einer Gedenkstätte für KZ-Opfer

Auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine Erinnerungsstätte für die Opfer des Konzentrationslagers Karlshagen II eröffnet worden. Dort arbeiteten von 1943 an mehr als 600 Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen an dem Aufbau einer Serienproduktion für die NS-Waffe V2. Nun gibt es auf dem Radweg im Karlshagener Wald Tafeln mit Informationen zu dem Einsatz der KZ-Häftlinge, mit ihren Namen und ihren Lebensdaten. Viele von ihnen waren aus Frankreich. Deshalb sind am Dienstag neben Kulturministerin Bettina Martin (SPD) auch Mitglieder verschiedener französischer Opferverbände nach Karslhagen gekommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit Landkreis Vorpommern-Greifswald