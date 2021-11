Uniklinik Greifswald verschiebt Eingriffe wegen Corona-Lage Stand: 18.11.2021 06:52 Uhr Die Unimedizin Greifswald verschiebt eine Reihe planbarer Operationen. Für die Covid-Patienten werden mehr Betten benötigt. Bei den Erkrankten handelt es sich größtenteils um Ungeimpfte.

Infolge der vielen Corona-Infektionen steigen auch die Zahlen der Covid-Kranken in den Krankenhäusern. Die Universitätsklinik Greifswald will deshalb in den kommenden Wochen planbare Eingriffe verschieben. "Um die Intensivstationen nicht zu überlasten, Notfälle aber weiter bestmöglich versorgen zu können, muss die Zahl der Eingriffe verringert werden, die sich verschieben lassen, ohne dass dies die Gesundheit der Betroffenen gefährdet", teilte das Klinikum am Mittwoch mit.

Unimedizin erwartet Höchstwerte an Intensivpatienten

Das bedeutet, dass nicht akute Eingriffe, wie Knie-Operationen oder Leistenbrüche, zunächst warten müssen. Notfälle werden weiterhin sofort operiert, hieß es vom Klinikum. Bis zu 15 Prozent weniger planbare Eingriffe wird es in den kommenden Wochen geben. Die Unimedizin kommt in einer eigenen Modellrechnung zu dem Schluss, dass spätestens im Dezember die Zahl der Covid-Intensivpatienten deutlich höher sein wird als jemals zuvor in der Pandemie.

Großteil der Patienten ungeimpft

Für die Erkrankten will der Krisenstab der Unimedizin ausreichend Betten bereithalten, ebenso für die Verdachtsfälle, bei denen ein Testergebnis noch aussteht. Derzeit werden im Uniklinikum Greifswald 25 Patienten mit einer Coronavirus-Infektion behandelt, sieben von ihnen auf der Intensivstation. Nach Angaben der Unimedizin ist der Großteil von ihnen ungeimpft.

Mehr als 200 Covid-Patienten in Krankenhäusern

Bereits am Montag hatte das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg mitgeteilt, verschiebbare Eingriffe und Aufnahmen ab sofort auszusetzen. In ganz Mecklenburg-Vorpommern liegen laut aktuellen Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales 225 Menschen infolge einer Corona-Infektion im Krankenhaus, 58 davon auf einer Intensivstation.

