Unfall in Wredenhagen: Dreijähriger schwer verletzt

In Wredenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitag ein Dreijähriger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei am späten Nachmittag in der Dorfstraße unvermittelt hinter einem parkenden Auto auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Das Kind musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Neuruppin gebracht werden.

