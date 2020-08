Stand: 27.08.2020 06:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Umwelt: Bad Doberan startet kostenlosen Citybus

In Bad Doberan ist die Nutzung der städtischen Busse ab ersten September kostenlos. So will die Stadt die Bürger dazu bringen, auf Autofahrten in die Innenstadt zu verzichten. Zunächst soll der Citybus für ein halbes Jahr kostenfrei sein. Es ist das erste Projekt dieser Art landesweit. Bad Doberans parteiloser Bürgermeister Jochen Arenz verspricht sich davon nicht nur eine Entlastung der Parkplatzsituation und der Umwelt. Mit dem Gratisbus will er auch mehr Bürger in die Stadt locken, um den Einzelhandel zu stärken.

Andere Städte sollen Beispiel folgen

Finanziert wird das Modellprojekt über den städtischen Haushalt. Der Landrat des Landkreises Rostock Sebastian Constien (SPD) setzt darauf, dass auch andere Städte im Kreis dem Beispiel folgen. Wird der Gratisbus gut angenommen, soll er in Bad Doberan dauerhaft eingesetzt werden.

