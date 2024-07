Ukrainische Marinesoldaten in MV ausgebildet Stand: 19.07.2024 15:12 Uhr In der Nähe von Stralsund haben ukrainische Marinesoldaten ein umfangreiches Brandschutztraining absolviert. Bei dem Lehrgang "Basic Damage Control" wurde die Gefahrenabwehr auf Schiffen unterrichtet.

Die Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern hat im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission "EUMAM" einen Teil zur Aus- und Weiterbildung der ukrainischen Soldaten geleistet. Insgesamt sollen durch die Mission bis zu 40.000 Soldaten in 24 Ländern der NATO ausgebildet werden. Einige davon wurden kürzlich an der Marinetechnikschule in der Nähe von Stralsund ausgebildet.

Gefahrenabwehr auf Schiffen

Eine Ausbildung an der Waffe erhalten sie in Mecklenburg-Vorpommern zwar nicht. Dafür durchliefen die ukrainischen Marinesoldaten den Lehrgang "Basic Damage Control". Dabei wird die Gefahrenabwehr auf Schiffen unterrichtet. Ziel des Trainings war es, die Soldatinnen und Soldaten zur Stärkung der Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit ihres Landes auszubilden.

Zweiwöchige Ausbildung mit Sanitätsausbildung

Zurzeit verfügt die ukrainische Marine allerdings über keine nennenswerte Anzahl an Booten und Schiffen. Ihr Flaggschiff versenkte sie bereits im März 2022 selbst, weil es nicht in russische Hände fallen sollte. Dennoch benötigen die künftigen Marinesoldaten eine adäquate Ausbildung, um die Zukunft der ukrainischen Marine zu sichern. Die zweiwöchige Ausbildung in der Marinetechnikschule sollte dazu beitragen. Dabei trainierten die Soldatinnen und Soldaten das Löschen von Feuer und das Stopfen von Lecks an Bord eines Schiffes und absolvierten eine Sanitätsausbildung.

Minensucher "Ensdorf" als Übungsschiff

Die Übungen wurden an Bord des Minensuchers "Ensdorf" im Hafen der Marinetechnikschule durchgeführt. In dem Übungsszenario wurde simuliert, wie eine feindliche Granate in das Boot einschlägt und explodiert. Dabei wurde ein Leck gerissen und brach ein Feuer im Maschinenraum aus. Mehrere Soldaten wurden verletzt. Die Aufgabe der Soldaten bestand darin, gleichzeitig das Leck zu stopfen, das Feuer zu löschen und die Verletzten zu bergen und behandeln.

Lehrgang erfolgreich abgeschlossen

Nach den zwei Wochen Training konnten alle ukrainischen Marinesoldaten die Übung erfolgreich bestehen. Einige der teilnehmenden Soldatinnen und Soldaten waren bisher noch ohne Einsatz oder Ausbildung in der ukrainischen Armee, andere hatten schon mehrere Einsätze an der Front. Trotzdem ist allen bewusst, dass sie das Erlernte unmittelbar benötigen werden und Fehler tödlich enden könnten. Da viele der Ukrainer weder Englisch noch Deutsch sprachen, waren während der Ausbildung Übersetzer zur Unterstützung anwesend, um zu dolmetschten oder auch Schulungsunterlagen zu übersetzen.

