Ukrainische Geflüchtete werden zentral in Schwerin registriert Stand: 04.04.2022 05:30 Uhr Ukrainische Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern werden von heute an zentral in der Landeshauptstadt registriert. Damit sollen die Erfassung der persönlichen Daten beschleunigt und die Landkreise entlastet werden.

Nach einer Testphase in der vergangenen Woche sollen jetzt bis zu 100 Menschen pro Tag in der neuen Registrierungsstelle erfasst werden, so Innenminister Christian Pegel (SPD). Heute werden die ersten zwei Busse mit Schutzsuchenden aus anderen Landesteilen Mecklenburg-Vorpommerns in Schwerin-Görries ankommen, um dort registriert zu werden.

Datenerfassung dauert eine halbe Stunde

An sechs parallelen "Registrierungsstraßen" werden Kerndaten zur Identität aufgenommen. Es geht um persönliche Daten, Fingerabdrücke und biometrische Fotos, die in ein bundeseinheitliches System eingepflegt werden. Der Vorgang dauert pro Person etwa 30 Minuten.

Angebot zunächst für Schwerin und Rostock

Das Land bietet deshalb den Kreisen an, bislang nicht erfasste Geflüchtete mit dem Bus zur Registrierung nach Görries zu bringen. Laut Innenminister Pegel richtet sich das Angebot zuerst an die Städte Schwerin und Rostock, wo zuletzt viele Menschen angekommen sind. Danach sind die westlichen Landkreise an der Reihe. Wegen der langen Wege seien die östlichen Landkreise mit zusätzlichen Registrierungsgeräten vor Ort ausgestattet worden.

Voraussetzung für Sozialleistungen und Arbeit

Die Registrierung ist Voraussetzung für viele staatlichen Leistungen. Wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie die Integrationsbeauftragte des Bundes auf ihren Webseiten erläutern, zählen hierzu sowohl Sozialleistungen, die Übernahme von Wohnkosten als auch der Zugang zum Arbeitsmarkt.

Ministerium rechnet mit bis zu 12.000 Flüchtlingen im Land

Wie viele Menschen aus der Ukraine bereits im Land sind, ist laut Innenministerium wegen der vielen zunächst bei Privatleuten Untergekommenen schwer abzuschätzen. "Unter diesen Prämissen würden wir aktuell für möglich halten, dass sich insgesamt 10.000 bis 12.000 Personen in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten könnten, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind", hieß es. Lediglich rund 1.100 davon leben demnach aktuell noch in Notunterkünften.

