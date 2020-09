Stand: 09.09.2020 15:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Traktor beschädigt Strommast - 17.000 Haushalte ohne Strom

In Boizenburg und Umgebung hatten am Mittwochvormittag Tausende Haushalte keinen Strom. Ein Traktor hatte bei Feldarbeiten einen 24 Meter hohen und sechs Tonnen schweren Hochspannungsmast zwischen Dammereez und Dersenow stark beschädigt.

Stromausfall in 17.000 Haushalten

Wie es zu dem Unfall zwischen dem Traktor und dem Hochspannungsmast kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Dersekow wurde nicht informiert, da nur Unfälle, die im Straßenverkehr geschehen, gemeldet werden müssen und konnte demnach keine Angaben zum Unfallhergang machen.

Nach Angaben des Netzbetreibers Wemag Netz GmbH hat sich die Hochspannungsleitung abgeschaltet, als der Mast fiel. Rund 17.000 Haushalte in und um Boizenburg waren am Vormittag zwischenzeitlich ohne Strom. Inzwischen hat der Energieversorger aber alle wieder mit Strom versorgt. Der Schaden am Hochspannungsmast muss jedoch noch behoben werden.

