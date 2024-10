Tourismustage MV in Rostock: Nachhaltigkeit im Fokus Stand: 10.10.2024 06:17 Uhr Die Tourismustage Mecklenburg-Vorpommern bringen am Donnerstag und Freitag Vertreter aus Tourismus, Politik und Wirtschaft zusammen. Im Fokus steht die Frage, wie nachhaltiger Tourismus die Erholung von Natur und Mensch fördern kann.

Die Tourismustage Mecklenburg-Vorpommern finden Donnerstag und Freitag in Rostock statt. Rund 300 Teilnehmer, darunter Vertreter aus der Tourismusbranche, Politik und Wirtschaft, diskutieren, wie Urlaub umweltfreundlicher und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig gestaltet werden kann. Ein Schwerpunkt ist der regenerative Tourismus – der Fokus liegt auf der Erholung von Mensch und Natur. "Regeneration statt Verbrauch", beschreibt Kathrin Hackbarth vom Tourismusverband MV das Ziel der Veranstaltung. Neben der Entspannung der Urlauber soll auch die Natur vom Tourismus profitieren. Gleichzeitig rückt die Unterstützung regionaler Betriebe in den Vordergrund, damit kleine Unternehmen langfristig bestehen können.

Tourismusbarometer gibt Einblicke

Am Nachmittag wird das Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes präsentiert. Es bietet aktuelle Zahlen zu Gästeaufkommen, Urlauberzufriedenheit und bevorzugten Reisezielen in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Daten sind entscheidend für die künftige Ausrichtung der Tourismusstrategie des Landes. Zum Abschluss der Veranstaltung am Donnerstagabend wird der Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Außerdem wird über die Zukunft der Touristinformationsstellen diskutiert, die sich in Zeiten der Digitalisierung neu aufstellen müssen.

Tourismusbranche MV: Zentraler Wirtschaftsmotor

Mit einem jährlichen Bruttoumsatz von über 5,1 Milliarden Euro ist die Tourismusbranche ein zentraler Wirtschaftsmotor für Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2023 stiegen die Übernachtungen um 1,2 Prozent auf rund 32,2 Millionen, der zweithöchste Wert seit der Wiedervereinigung. Auch die Gästeankünfte legten um 4,4 Prozent auf 7,7 Millionen zu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.10.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock