Tourismus in MV hofft auf gute Auslastung zu Ostern Stand: 17.04.2025 14:50 Uhr Mit dem Osterfest beginnt auch die Tourismussaison in Mecklenburg-Vorpommern. Die Buchungen sind bisher ganz okay - allerdings nicht überall im Land.

Am Osterwochendene erwarten Hotels, Pensionen, Restaurants und Cafés in Mecklenburg-Vorpommern den ersten Urlauberansturm des Jahres. Eine Auslastung von 80 Prozent erhofft sich der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Lars Schwarz. Aktuell seien es etwa 60 Prozent, insbesondere die sogenannten Hotspots seien gut angefragt, so Schwarz im NDR Interview.

Hoffen auf spontane Gäste

Laut eine Sprecherin des Landestourismusverbands sind einige Häuser schon zu 90 Prozent ausgebucht. Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen, so dass sich noch viele spontan für einen Besuch im Land entscheiden. Es gebe allerdings weiterhin den Trend, dass sehr kurzfristig gebucht wird. Generell seien die Rahmenbedingungen schwierig. Die Preise seien gestiegen und die Besucher achten sehr genau auf das Preis-Leistungsverhältnis.

Schlechte Buchungslage an der Seenplatte

Das bestätigte auch eine Sprecherin der Touristinformation in Waren. Man sei aber optimistisch, was die Buchungen angeht. Dennoch stehen an der Mecklenburgischen Seenplatte und auch am Stettiner Haff noch zahlreiche Hotelzimmer, Ferienhäuser und Ferienwohnungen leer. Die Buchungslage zu Ostern sei so schlecht wie noch nie, heißt es. Es fehle an Übernachtungsgästen, Tagesgäste hingegen gebe es genügend.

In der Haffregion sieht es ähnlich aus. Uta Sommer von der Touristinformation Stettiner Haff hofft, dass ab Donnerstag noch mehr Besucher spontan den Weg ans Haff finden.

