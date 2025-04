Stand: 16.04.2025 15:54 Uhr Osterferien: Noch viele freie Zimmer zwischen Haff und Müritz

In der Mecklenburgischen Seenplatte und auch am Stettiner Haff stehen noch zahlreiche Hotelzimmer, Ferienhäuser und Ferienwohnungen leer. Die Buchungslage zu Ostern sei so schlecht wie noch nie, heißt es von der Tourismusinformation in Waren. Es gebe in allen Preiskategorien noch jede Menge Auswahl. Es fehle an Übernachtungsgästen. Tagesgäste hingegen gebe es genügend. Gründe dafür sehen Touristiker in den hohen Preisen an der Mecklenburgischen Seenplatte. Außerdem gebe es zahlreiche konkurrierende Angebote in anderen Bundesländern. In der Haffregion sieht es ähnlich aus. Uta Sommer von der Touristinformation Stettiner Haff hofft, dass ab Donnerstag noch mehr Besucher spontan den Weg ans Haff finden. Nach aktuellem Trend buchen Gäste immer kurzfristiger.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.04.2025 | 16:30 Uhr