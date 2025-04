Ostern in MV: Das erwartet Urlauber und Einheimische Stand: 17.04.2025 07:03 Uhr Das Wetter wird zu Ostern zwar durchwachsen, aber Osterfeuermeile, Fackelschwimmen, Strandgalopprennen oder die ersten offenen Schleusen bieten immerhin genügend Anlässe für Ausflüge.

Die Osterfeiertage markieren traditionell den Saisonauftakt für das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern. Hotels, Restaurants und Pensionen sind deshalb optimal auf den ersten Touristenansturm vorbereitet. Aber auch abseits davon gibt es im Land einige Programmpunkte und Veranstaltungen, die sowohl Touristen und Einheimische begeistern wollen.

Spontan noch Unterkünfte in MV buchbar

Erwartet wird eine Auslastung zwischen 66 und 80 Prozent. Wer also spontan noch einen Kurztrip buchen will, hat gute Chancen. Allerdings müssen aber deutliche Unterschiede zwischen den Tourismusregionen an der Ostsee und den touristischen Hotspots sowie dem Binnenland berücksichtigt werden. Auch wenn die Wetter-Prognosen derzeit eher verhalten ausfallen, sei Lars Schwarz, Hotelier und Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in MV, zuversichtlich: "Wenn das Wetter mitspielt, werden wir noch viele Kurzentschlossenen ansprechen können. Vielleicht knacken wir dann auch bei der Auslastung die 80-Prozent-Marke."

Osterfeuermeile, Fackelschwimmen oder Osterrally

Das Feiertagsprogramm hat in vielen Orten in Mecklenburg-Vorpommrn lange Tradition - die Programmpunkte sind also klar: In Binz wird es am Abend des Karsamstags zum Beispiel eine Osterfeuermeile geben. Dabei werden auf über zwei Kilometern Länge etwa 20 Feuer am Strand zwischen Binz und Prora entzündet. Schon zum 22. Mal lockt ebenfalls am Karsamstag ab 13 Uhr das Fischländer Strandgalopprennen ins Ostseebad Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Am Abend gibt es nach der Siegerehrung Livemusik und ein Osterfeuer am Strand.

Am Ostersonntag gibt es zudem in Wismar ab 10 Uhr eine Osterrally. Für die kleinen Hasenjäger findet in Wittenburg ab 15 Uhr eine Osterhasensuche im Schäferbruch statt. Am Ostermontag können sich Anwohner und Besucher in Witzin ab 13.30 Uhr auf eine Osterwanderung und ein Entenrennen freuen. In Sternberg lädt die Stadtkirche ab 17 Uhr zu einem besonderen Orgelkonzert zum Ostermontag ein. Feste Tradition ist auch das Fackelschwimmen in Plau am See in der Mecklenburgischen Seenplatte, das bereits zum 24. Mal stattfindet. Dabei starten am Samstagabend alle Mutigen, mit einer Fackel ausgestattet, zwischen dem Fischerhaus und dem Leuchtturm und schwimmen die Elde entlang, unter der Hubbrücke hindurch bis zur Schleuse.

Auch Wasserstraßen auf die ersten Touristen vorbereitet

Ostern werden auch auf den Wasserstraßen im Land die ersten großen Touristenströme erwartet. Die Schleusen an den Wasserstraßen von Müritz-Havel, der Oberen Havel, Stör und Müritz-Elde werden wie geplant offen sein. Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, kurz WSA, für die Oder-Havel mitteilt, stehen die Schleusen in Strasen, Canow, Diemitz, Mirow und Wesenberg für die Sport- und Paddelboote von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung. Dies gelte bis zum 31. Mai. Beim größten, zusammenhängenden Wassersportgebiet Europas gab es im Vorjahr Probleme bei der Besetzung der Schleusen im Zwei-Schicht-System. Laut WSA wird in der nächsten Woche über die Firma entschieden, die zusätzliche Schleusenwärter für die Saison einstellen soll. Auf der Müritz-Elde Wasserstraße hat die Dömitzer Schleuse bis Ende September täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ebenso die Banzkower Schleuse auf der Stör Wasserstraße.