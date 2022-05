Stand: 23.05.2022 05:11 Uhr Tornowhof: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte beim Überholen gegen ein nach links abbiegendes Auto geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 44-Jährige sei nach dem Unfall am Sonntag in Tornowhof in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Ein 81-jähriger Autofahrer, der zuvor abgebogen war, wollte den Polizeibeamten dabei helfen, das Motorrad von der Straße zu räumen. Dabei ist er gestürzt und hat sich den Angaben zufolge leicht verletzt. | 23.05.2022 05:10