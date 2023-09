Teurer Theaterneubau in Rostock: CDU will Bürgerentscheid Stand: 26.09.2023 06:28 Uhr Je weiter die Planungen für ein neues Theater in Rostock vorankommen, um so deutlicher wird, dass der Neubau teurer wird, als zunächst gedacht. 208 Millionen Euro oder mehr, könnten es werden.

Angesichts steigender Kosten will die CDU in der Rostocker Bürgerschaft die Einwohner über die Umsetzung abstimmen lassen. Zur Begründung erklärt der Generalsekretär der CDU im Land, Daniel Peters, dass die gültige Beschlusslage der Bürgerschaft lediglich 110 Millionen Euro für den Neubau vorsehe. Diese Voraussetzung sei nicht mehr gegeben. Die Planungen dürften nicht nach dem Motto "koste es, was es wolle" fortgeführt werden. Deshalb will die CDU die Rostockerinnen und Rostocker über einen verbindlichen Kostendeckel beim Neubau per Bürgerentscheid entscheiden lassen.

Oberbürgermeisterin hält an "Jahrhundertbau" fest

Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) dagegen ist sicher, dass sich Rostock diesen Jahrhundertbau, wie sie ihn nennt, leisten könne. Käme es anders, würde sich Rostock lächerlich machen und das Volkstheater insgesamt stünde auf dem Spiel. Ob ein Bürgerentscheid beim Theaterneubau rechtlich überhaupt zulässig ist, sei noch nicht abschließend geklärt, hieß es.

