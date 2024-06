Stand: 23.06.2024 08:43 Uhr Teterow: Polizei führt grölende Störer des Hechtfests ab

Laut Zeugen machten die vier jungen Männer schon am Nachmittag auf dem Veranstaltungsgelände des traditionellen Hechtfests in Teterow (Landkreis Rostock) Ärger. Aus diesem Grund erteilte die Polizei den Deutschen zunächst einen Platzverweis. Einige Zeit später kehrten die alkoholisierten Störer jedoch zurück. Laut Polizei grölten zwei von ihnen verfassungswidrige Parolen. Letztlich nahmen die Beamten drei Personen in Gewahrsam. Es wurde ein Verfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Gegen einen 27-Jährigen, der sich während der Vernehmung volksverhetzend äußerte, wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eröffnet.

