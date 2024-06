Stand: 21.06.2024 07:33 Uhr Teterow: Narrengeschichten und Mittelaltermarkt bei Hechtfest

In Teterow im Landkreis Rostock beginnt am Freitag das traditionelle Hechtfest. Die Kleinstadt feiert mit dem Stadtfest die Schildbürger-Geschichten, die ihren Ursprung unter anderem in Teterow haben sollen - die bekannteste Geschichte ist die vom Teterower Hecht. Mit Fischerkostümen, Kinderprogramm und einem Augenzwinkern soll drei Tage gefeiert werden. Am Abend starten die Teterower das Stadtfest mit einer Party. Morgen früh eröffnet Bürgermeister Lange dann offiziell das 33. Hechtfest. Dann wird auch der Hechtorden verliehen - traditionell an jemanden, der sich um Teterow verdient gemacht hat. Neben einem Mittelaltermarkt und einer Händlermeile gibt es außerdem bis Sonntag Hüpfburgen, Kinderschminken, Konzerte und Tanzeinlagen.

