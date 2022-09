Tankrabatt ausgelaufen: Kraftstoffpreise ziehen wieder an Stand: 01.09.2022 13:17 Uhr Seit heute müssen Autofahrer wieder mehr Geld für Benzin und Diesel zahlen. Der von Juni bis August geltende Tankrabatt ist ausgelaufen. Die Preise an den Tankstellen in Mecklenburg-Vorpommern zogen vielerorts sofort wieder an.

Wie aus Spritpreis-Daten des ADAC hervorgeht, kosteten Benzin und Diesel heute zwischen 6 und 6.30 Uhr deutlich mehr als noch am Mittwochmorgen. Der Preis für einen Liter E10 lag bei allen der 400 untersuchten Tankstellen in München, Berlin und Hamburg über der Zwei-Euro-Marke. Ein Liter Diesel verteuerte sich an vielen Tankstellen auf mehr als 2,10 Euro, teilweise sogar auf mehr als 2,30 Euro. Am Mittwoch hatten dagegen Kraftstoffe an Tankstellen in Mecklenburg-Vorpommern teilweise noch deutlich weniger als 1,80 Euro pro Liter gekostet.

ADAC: Mineralölkonzerne gaben Rabatt nicht weiter

Nach Auffassung von Experten des ADAC ist die Ermäßigung nicht vollständig bei den Verbrauchern angekommen. Der Gesetzgeber habe es versäumt, die Konzerne dazu zu verpflichten, den Rabatt an die Endkunden weiterzugeben, so ein Sprecher des Automobilclubs. Der ADAC kritisiert in dem Zusammenhang unter anderem die intransparente Preisbildung der Ölkonzerne. Einkaufs- und Herstellungskosten würden nicht offengelegt. Trotz hohen Rohölpreises hätten sie Gewinne in Millionenhöhe eingestrichen, so der ADAC.

So setzt sich der Benzinpreis zusammen Etwa die Hälfte - nahezu 50 Prozent - des Benzinpreises entfällt auf Steuern und Abgaben. Dabei handelt es sich um Mehrwertsteuer, Energiesteuer (Mineralölsteuer) sowie den Beitrag an den Erdölbevorratungsverband (EBV).



Zu den Steuern und Abgaben kommt der Einkaufspreis bzw. Produktpreis hinzu. Dieser ist abhängig von der Entwicklung der Rohölpreise, wobei es eine zeitliche Verzögerung zwischen der Rohölpreisentwicklung und der Preisbildung der Mineralölprodukte in Deutschland gibt. Der Einkaufspreis macht etwa 46 Prozent des Benzinpreises aus.



Den geringsten Teil tragen weitere Kosten für Vertrieb, Transport oder Tankstellenpacht bei. Im internationalen Ländervergleich der Benzinpreise rangiert Deutschland in der oberen Hälfte.

Bis zu 35 Cent weniger Steuern pro Liter

Anders sieht es das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Das Institut hat ermittelt, dass der Rabatt weitergegeben wurde. So hätten Verbraucher im Juni allein etwa 16 Cent bei Diesel und 35 Cent bei Super gespart. Mit der Einführung des Tankrabatts war die Energiesteuer mit dem 1. Juni 2022 bei Benzin um 29,55 Cent pro Liter, bei Diesel um 14,04 Cent gesenkt worden. Berücksichtigt man auch die Auswirkung auf die Mehrwertsteuer, betrug die Steuerentlastung pro Liter Benzin insgesamt 35,2 Cent und pro Liter Diesel 16,7 Cent.

