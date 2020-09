Stand: 09.09.2019 05:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Tag des offenen Denkmals 2019 in MV

Unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" hatten am Sonntag zum 26. Mal Kirchen, Schlösser und kleine Gutshäuser ihre Türen geöffnet. Der Tag des offenen Denkmals in Mecklenburg-Vorpommern bot in mehr als 250 Denkmälern die Möglichkeit, Geschichte in einmaliger Weise zu erleben - darunter historische Bauten und Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind.

Von Kapelle bis Schloss: Viele Denkmäler zum Bestaunen

Auch die staatlichen Schlösser wie Bothmer, Granitz, Güstrow, Hohenzieritz und Ludwigslust, sowie das Staatliche Museum Schwerin öffneten ihre Türen. Es gab zahlreiche Sonderführungen, Vorträge und Familien-Rallyes, die die Besucher auf eine Reise in die Baukultur und Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns mitnahmen. Der Eintritt war frei.

Denkmalpreis für Gutshaus Ganzow

Kulturministerin Bettina Martin (SPD) hat bei der Eröffnungsveranstaltung zum Tag des offenen Denkmals in Rostock den diesjährigen Denkmalpreis verliehen. Er ging an die Retter des Gutshauses Ganzow bei Gadebusch. Jan Träbing und Sönke Borgwardt wurden für ihre vorbildliche und engagierte Arbeit zum Erhalt des Fachwerkbaus ausgezeichnet. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert.

