Stutenparade Ganschow feiert Jubiläum mit besonderem Programm Stand: 07.07.2024 07:10 Uhr Auf dem Gestüt Ganschow starten am Sonntagmittag zum 25. Mal die Stutenparaden. Über 200 Pferde werden in 19 Schaubildern auf dem Showevent präsentiert. Zum Jubiläum wurde ein spezielles Programm für Jung und Alt angekündigt.

Dieses Showevent hat Tradition. Auf dem Gestüt Ganschow (Landkreis Rostock) starten am Sonntagmittag zum bereits 25. Mal die Stutenparaden. Über 200 Pferde werden in 19 Schaubildern präsentiert. Die Veranstaltung ist einzigartig in Deutschland und zieht immer wieder Tausende Besucher aus allen Landesteilen nach Ganschow.

25. Jubiläum nach einem Jahr Pause

Nach einem Jahr Pause ist das Unterhaltungsevent zurück am Gestüt Ganschow. Vor zwei Jahren hatte sich Gestütsleiter Friedhelm Mencke in den Ruhestand verabschiedet und gleichzeitig das Ende der Stutenparade verkündet. Irgendetwas hat ihm dann allerdings doch gefehlt, sodass die 1996 gegründete Stutenparade in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum feiert.

Spaß, Freude und Tränen

19 Schaubilder hat sich Friedhelm Mencke ausgedacht. Dabei setzt er auf den bewährten Mix aus Show, Zucht und Wettkämpfen. "Aber in diesem Jahr, da hab ich mir wirklich was Besonderes einfallen lassen. Weil ich denke, ein Jubiläum feiert man, da hat man Spaß und Freude und genießt das. Aber es werden ganz sicher auch Tränen fließen, weil wir auch emotionale Bilder dabei haben", sagt Mencke.

Menckes Sohn übernimmt Stutenparaden

Vor knapp 30 Jahren war der Pferdeversteher kurz davor, dass zuvor volkseigene Gestüt privat zu übernehmen. Dann stand die Treuhand mit Käufern aus Bayern in der Tür. "Die haben uns ja fast den Todesstoß damals versetzt, weil sie noch 30 Pferde hier herausgeholt haben, die dann verschleudert wurden", erklärt Mencke. Am Ende haben sie es aber geschafft und standen erst mit Corona wieder auf der Kippe. Doch auch die Pandemiezeit konnte das Gestüt überstehen.

Unmittelbar danach hat der inzwischen 69-Jährige sein Unternehmen neu strukturiert, um es so seinem Sohn zu übergeben. "Jetzt nach den Stutenparaden werde ich die Übergabe auf meinen Sohn auch notariell durchziehen", verkündet Mencke.

Weitere Informationen Gestüt Ganschow: Stutenparaden feiern 25. Jubiläum Am 7., 14. und 20. Juli bekommen die Besucher auf den dreistündigen Paraden mehr als 200 Pferde zu sehen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.07.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock