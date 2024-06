Stand: 11.06.2024 14:35 Uhr Gestüt Ganschow: Stutenparaden feiern 25. Jubiläum

Die Stutenparaden auf dem Gestüt Ganschow (Landkreis Rostock) feiern in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Es werden die schönsten traditionellen Paradebilder der vergangenen Jahrzehnte gezeigt. Der Besitzer des Gestüts, Friedhelm Mencke, freut sich besonders auf die freilaufende Herde. Dabei werden 80 Pferde auf dem Platz freigelassen, die dann in die Mecklenburger Heide galoppieren. Auch die Zweispännerquadrille ist ein Höhepunkt, bei dem 16 Gespanne mit insgesamt 32 Pferden mitreiten. Insgesamt sind bei den dreistündigen Stutenparaden mehr als 200 Pferde zu sehen. Außerdem gibt es ein Ponyreiten, verschiedene Verkaufsshows und ein Verlosungsfohlen, das in diesem Jahr ein drei Monate altes Mecklenburger Stutfohlen namens Melody sein wird. Die Stutenparaden sind am 7., 14. und 21. Juli auf dem Gestüt zu sehen.

