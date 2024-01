Sturmflut: Lage trotz schnell steigender Pegel entspannt Stand: 04.01.2024 15:10 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern hat das leichte Hochwasser der Ostsee bisher keine schwerwiegenden Schäden hinterlassen. Die Pegel stiegen allerdings schneller als erwartet.

In Mecklenburg-Vorpommern sind die Pegel durch das Hochwasser der Ostsee in den vergangenen Stunden stärker als vorhergesagt gestiegen. Im Hafen in Wismar lag er am Vormittag bei 1,55 Meter über Normal, vorhergesagt waren maximal 1,20 Meter. Größere Folgen hatte das nicht, das Wasser lief nicht über die Kaikante. Allerdings musste der Hafenbereich für Fahrzeuge gesperrt werden. Laut der aktuellen Prognose sollen die Hochwasserpegel inzwischen wieder fallen.

Warnung vor Standspaziergang

Auch in Vorpommern sind die Pegelstände an den Küsten weiter gestiegen. In Stralsund sowie in Stahlbrode, Thiessow, Lauterbach und Sassnitz auf Rügen lagen sie deutlich über den Prognosen. Das Amt Mönchgut-Granitz riet weiterhin von Strandspaziergängen und dem Betreten der Steilküsten ab. Im Greifswalder Ortsteil Wieck wurde vorsorglich das Sperrwerk einschließlich der beiden Seitenelemente geschlossen. Das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie warnte, dass die Wasserstände westlich und östlich der Insel Rügen auf bis zu 1,20 Meter über Normal steigen könnten. Am späten Nachmittag werde sich die Lage entspannen, hieß es.



Hohe Pegelstände auf Flüsse in Vorpommern

Das Hochwasser sorgte auch in vielen Flüssen in Vorpommern für eine Ausnahmesituation. Die Lage in der Barthe und in der Recknitz sowie deren kleineren Nebenflüssen ist prekär. Nach Angaben der Wasser- und Bodenverbände werden momentan aus den Boddengewässern Wassermassen in die Flüsse gedrückt. Gleichzeitig sorgt der anhaltende Regen zusätzlich für hohe Pegelstände. Das Wasser kann nicht abfließen, auch die Schöpfwerke können die Massen nicht bewältigen. Selbst wenn sich die Situation entspannt, würden die Pegel wohl erst am Wochenende normalisieren, hieß es.

Höchststände offenbar erreicht

Nach Angaben des Staatlichen Amts für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte wurden an der Peene in Aalbude, Demmin und Anklam erhöhte Wasserstände beobachtet. Die erste Alarmstufe wurde bisher allerdings nur in Anklam erreicht. Voraussichtlich würden die Pegel nicht weiter steigen.

5 Min NDR MV Live: Hochwasser an der Elbe Die Wasserstände in Mecklenburg-Vorpommern sind deutlich erhöht - die Hochwasserlage an der Elbe bleibt aber entspannt. 5 Min

Lage an der Elbe entspannt

Während die Situation in Niedersachsen weiterhin äußerst kritisch ist, blicken die Verantwortlichen unterdessen im Landkreis Ludwigslust-Parchim ruhig auf die aktuelle Hochwasserlage an der Elbe. Auf dem Deich bei Dömitz lag der Pegelstand am Donnerstagmorgen bei 5,56 Metern und ist seitdem leicht gesunken. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Landrat Stefan Sternberg (SPD) und Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) wollen sich am Donnerstagnachmittag in Boizenburg ein Bild von der Lage machen.

