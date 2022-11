Streit um Flüchtlingsunterbringung im Kreis Nordwestmecklenburg Stand: 21.11.2022 12:53 Uhr Im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es Streit um die Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen. Fünf Sportvereine beschwerten sich in einem offenen Brief an den Landrat. Schul-und Vereinssport seien gefährdet.

Nach Angaben des Landkreises wurden in Nordwestmecklenburg im Landesvergleich die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen. Allein bis Mitte der Woche werden weitere 45 Flüchtlinge erwartet. Durch die Brandstiftung an der Unterkunft in Groß Strömkendorf sind nach Angaben eines Sprechers 150 Plätze weggefallen.

Wismar: Halle des Berufsschulzentrums geschlossen

Ausweichquartiere konnten nicht gefunden werden. Daher habe sich der Landkreis bereits am vergangenen Freitag kurzfristig dazu gezwungen gesehen, die Halle des Berufsschulzentrums in Wismar zu schließen. Betroffen ist auch der Verbandsligist Anker Wismar.

Vereine sollen in anderen Hallen trainieren können

Am Montagmorgen hatte Landrat Tino Schomann (CDU) zu einem Krisengespräch eingeladen. Ergebnis: Die Vereine sollen Trainingszeiten in anderen Hallen im Raum Wismar bekommen. Der Kreissportbund soll die Koordination übernehmen. Am Montagabend soll das bei einer kurzfristig anberaumten Sitzung mit allen Fraktionsvorsitzenden des Kreistages beraten werden.

