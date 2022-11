Kapazitätsgrenzen erreicht: Grimmen will vorerst keine Flüchtlinge mehr aufnehmen Stand: 04.11.2022 06:39 Uhr Die Entscheidung ist gefallen: Elf von 18 Stadtvertretern haben für die Beschlussempfehlung gestimmt, in den kommenden vier Jahren keine Geflüchteten mehr aufzunehmen. Und das unabhängig vom Herkunftsort der Hilfesuchenden.

Bürgermeister Marco Jahns (CDU) begründet die Entscheidung am Donnerstagabend mit fehlenden Kapazitäten. Mehr als 330 Ukrainer, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind, habe Grimmen in diesem Jahr bereits aufgenommen. Dafür wurden mehr als 100 Wohnungen organisiert. Mit dem gestrigen Beschluss will die Stadt laut Jahns einen Hilferuf an die Landesregierung senden.

Flüchtlingsrat: "Das ist ein gefährliches Signal"

Kritik zu dem Antrag auf einen Aufnahmestopp kommt vom Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern. Es sei ein gefährliches Signal in Zeiten, in denen Hakenkreuze an Flüchtlingsunterkünfte geschmiert werden. Unabhängig vom Votum der Stadtvertreter entscheidet der Kreis, wo Geflüchtete untergebracht werden.