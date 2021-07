Stand: 03.07.2021 09:53 Uhr Bad Doberan: Turbulenzen um Doberaner Rennverein

Die Turbulenzen um den Doberaner Rennverein gehen weiter. Am Freitagabend sollte eine Mitgliederversammlung darüber entscheiden, ob sich der Verein auflöst. Da jedoch nicht genug Mitglieder zusammenkamen, um beschlussfähig zu sein, soll es in vier Wochen eine erneute Mitgliederversammlung geben. Die Galopprennbahn gehört inzwischen wieder der Stadt Bad Doberan, die dort künftig wieder Veranstaltungen etablieren will, daruner auch Pferderennen. | 03.07.2021 09:48