Stralsund: Mann mit Machete verletzt - Prozessauftakt

Vor dem Landgericht Stralsund müssen sich von heute an zwei Deutsche im Alter von 41 und 45 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten. Sie sollen im Dezember in einer Stralsunder Wohnung mit einem anderen Mann in Streit geraten und ihn dann unter anderem mit einer Machete verletzt haben. Nur durch Zufall seien dabei keine größeren Blutgefäße beschädigt worden. Dem Angegriffenen gelang die Flucht aus der Wohnung. Die beiden Angeklagten sind bereits mehrfach und einschlägig vorbestraft.

