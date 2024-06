Kommunalwahlen 2024: Die vorläufigen Ergebnisse der Kreistagswahlen in MV Stand: 10.06.2024 05:55 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern liegt das vorläufige Ergebnis der Kommunalwahl vor. Dabei ist auch über die Besetzung der Kreistage in den sechs Landkreisen sowie der Stadtvertretung in Schwerin und der Bürgerschaft in Rostock abgestimmt worden.

Die Stimmen der Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern sind ausgezählt. Den Ergebnissen nach ist die AfD in drei Landkreisen sowie in den kreisfreien Städten Rostock und Schwerin die stärkste Kraft. Im Rest des Landes hat die CDU die Nase vorn.

CDU und AfD dominieren Wahl

In der Landeshauptstadt Schwerin, der Hansestadt Rostock und im Landkreis Nordwestmecklenburg liegt die AfD vorn. Ihre stärksten Ergebnisse erzielte sie mit etwa 29,6 Prozent in Vorpommern-Greifswald und mit 29,8 Prozent in der Mecklenburgischen Seenplatte. In diesen Kreisen liegt die CDU jeweils auf Rang zwei. In den anderen drei Kreisen - in Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und im Landkreis Rostock - haben die Christdemokraten die meisten Stimmen erhalten - jeweils vor der AfD.

BSW überholt teilweise SPD und Linke

Die Wagenknecht-Partei BSW kandidierte in drei Keisen sowie in Rostock: Am besten hat sie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte abgeschnitten. Mit knapp 14 Prozent belegt sie dort Rang drei. Noch vor SPD und Linke. Gleiches Bild auch in Vorpommern-Greifswald. SPD und Linke rangieren auf den Plätzen dahinter - in einigen Regionen teils mit einstelligen Prozentpunkten.

Zum Vergleich: Kommunalwahlen 2019

Aus den Kommunalwahlen 2019 war auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte die CDU mit 25,4 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervorgegangen. Es folgten Die Linke (16,3), die SPD (15,4), die AfD (14,0) die Grünen (10,3) und die FDP (4,3). Sonstige Parteien und Wählergruppen kamen damals zusammen auf 14,4 Prozent der Stimmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2024 | 22:00 Uhr