Stand: 22.08.2023 08:17 Uhr Stralsund: Jugendklimakonferenz der Nordkirche

Mit Ideen für Klimaschutz im Alltag befassen sich von heute an 120 junge Menschen in Stralsund. Den Rahmen bildet die sechste Jugendklimakonferenz der Nordkirche unter dem Titel "Meer haben - weniger brauchen". Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem Informationen zum Klimaschutz, zu regionaler Ernährung und Mobilität im ländlichen Raum. Am Freitag endet die Tagung mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion im Ozeaneum.

